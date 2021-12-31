BIST 1.863
DOLAR 13,55
EURO 15,38
ALTIN 794,72
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma

Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Birinç'e soruşturma

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Abone ol


Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya dualarla uğurlandı
Balıkesir'de şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya dualarla uğurlandı
2021’de en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2021’de en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Çorum'da eve giren adam hayatının şokunu yaşadı: Her yeri altüst etmiş
Çorum'da eve giren adam hayatının şokunu yaşadı: Her yeri altüst etmiş
Mansur Yavaş'tan 2022 mesajı: Yeni yılda da yine 6 milyon tek yürek olacağız
Mansur Yavaş'tan 2022 mesajı: Yeni yılda da yine 6 milyon tek yürek olacağız
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Ayrıştırmanın olmadığı yıl diliyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı: Ayrıştırmanın olmadığı yıl diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İstanbul patladı önce Ankara sonra tüm Türkiye! Yasak geliyor mu?...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İstanbul patladı önce Ankara sonra tüm Türkiye! Yasak geliyor mu?...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı
Bursa Memleket Partisi'nde istifa şoku! Son derece yanlış, gizli ve arkadan vurarak...
Bursa Memleket Partisi'nde istifa şoku! Son derece yanlış, gizli ve arkadan vurarak...
Müftülükten vatandaşlara uyarı: Pandemi kurallarına uymamak kul hakkı
Müftülükten vatandaşlara uyarı: Pandemi kurallarına uymamak kul hakkı
Kim Kardashian'ın menajeri Angela Kukawasi öldürüldü
Kim Kardashian'ın menajeri Angela Kukawasi öldürüldü