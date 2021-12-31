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Mansur Yavaş'tan 2022 mesajı: Yeni yılda da yine 6 milyon tek yürek olacağız

Mansur Yavaş'tan 2022 mesajı: Yeni yılda da yine 6 milyon tek yürek olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni yıl mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine karşı Ankara’da birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerinin birlikte sergilendiğini belirtti.

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Pandemi süresince vatandaşın yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Yavaş, “2021 yılında pandemi sürecinin ve ekonomik koşulların olumsuz etkilerine karşı Ankara’da birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte sergiledik. ‘İyilik hastalıklardan daha bulaşıcıdır’ anlayışı ile esnafımızın, üreticimizin, öğrencilerimizin ve sosyal yardım alan ailelerimizin yanında olmaya; onların dertleriyle dertlenip çözümler üretmeye gayret ettik” dedi.

2022 yılının adalet, huzur, bolluk, bereket, mutluluk, barış ve sevgi dolu geçmesini dileyen Yavaş, “Yeni yılda da yine ‘6 milyon tek yürek’ olup Ankara’mızı kentlimizle birlikte yönetmeye ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Başkentimizi yeni ulaşım, yeşil alan, kırsal kalkınma, teknoloji, kültür, sanat ve diğer projelerimizle geleceğe beraber taşıyacağız. Bu duygularla, 2022 yılının adalet, huzur, bolluk, bereket, mutluluk, barış ve sevgi dolu geçmesini diliyor, Ankaralı hemşehrilerime ve tüm milletimize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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