Erzurum'da kurulan kentsel projeler merkezi doğudaki tarihi yapıları ortaya çıkartacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde başta Erzurum olmak üzere tüm illerin kentsel projelerindeki sorunların tespiti ve çözüm önerilerine yönelik kurulan 'Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi' Erzurum'da hizmete açıldı.

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Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Kalesi önünde restore edilen bir yapıda hizmet verecek merkez, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katılımıyla açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde kurulan ve Doğu Anadolu'ya hizmet verecek merkezdeki uygulama ve akademik çalışmalarla hem tarihi yapılar ortaya çıkartılıp aslına uygun şekilde restore edilecek hem de modern mimari tasarımlarla çevreye duyarlı yapılaşmaya katkı sağlayacak.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin yapacağı çalışmalarla örnek teşkil edeceğini belirterek, "Burası gerçekten güzel projelere imza atabilecek bir merkez. Akademiyi, bilimi ve uygulamayı bir araya getirebilecek üniversitelerin toplumsal katkılarına örnek olabilecek bir merkez." dedi.

Toy, Erzurum'da birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da dokunmadığımız yer yok diyebilirim. İhtiyaç olan her noktada geçmişe duyarlı projeler çıkarabileceğimizi söyleyebilirim. Biz bu manada merkez olarak ulusal, hatta uluslararası çapta da hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Bizim bölgede kentsel dönüşümle ilgili çeşitli planlama sıkıntılarımız var ve mekana dayalı bölgenin kültürünü yansıtan tasarım anlayışından nispeten kopuk kaldık. Bu merkezimiz hem kültürel mirası dikkati alarak planlama ve tasarım çalışmasına girecek hem de modern mimarı anlayışta çevreye daha duyarlı projelere katkı sağlayacak."

Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve aynı fakültenin Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emriye Kazaz da tarihi mekanları ortaya çıkararak gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını anlattı.

Kazaz, "Erzurum'un tarihi mekanlarını ortaya çıkaracak ve onları gelecek kuşaklara aktaracak şekilde restorasyon çalışmalarımız var. Kültürel varlıklar bizim geleceğe aktarmamız gereken varlıklar olduğu kadar ekonomik bir değer. Erzurum sürekli kayakla anılıyor ama kent içi turizmi neredeyse hemen hemen hiç yok denecek kadar az. Bu tarihi yapıların ortaya çıkarılmasıyla kentin turistik potansiyeli ortaya çıkacak. Merkezin bu anlamda da ekonomik ve kültürel katkıları olacak." diye konuştu.