Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Francesco Farioli, 'Ev' diye tabir ettiği Alanyaspor'a dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Francesco Farioli getirildi. Turuncu-yeşilliler, Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Eve döndüğüm için mutluyum"

Alanya’ya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Francesco Farioali’nin ekibi ise şu isimlerden oluştu:

Yardımcı Antrönerler: Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos

Kaleci Antrenörü Jarkko Antero Tuomisto

Bireysel Performans Antrenörü: Francisco Nogales

Analiz: Osman Nuri Kul

Kondisyonerler: Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül