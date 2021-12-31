BIST 1.871
DOLAR 13,26
EURO 15,02
ALTIN 775,40
HABER /  DÜNYA

Seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki çocuk vurularak öldürüldü

 ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki kız çocuğu kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürüldü.

Abone ol

New York Post gazetesinin haberine göre polis, Dillan Burton'ın 26 Aralık'ta akşam annesinin arabasının arka koltuğunda seyahat ederken vurulduğunu söyledi. New Orleans Polis Departmanından küçük kızın öldüğü olayda annesi Maquisha Burton ve 6 yaşındaki kardeşinin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilileri, 27 Aralık'ta şüpheli aracın yerini tespit etmek için yardım isteyen fotoğraf yayınladı. 29 Aralık'ta ise farklı bir aracın fotoğrafı paylaşıldı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ve polis müfettişi Shaun Ferguson yaşanan şiddet olayı karşısında şok olduklarını vurguladıkları ortak açıklama yayımladı.

Olayın "dayanılmaz derecede trajik" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Şehirce, topluluk olarak bunu reddediyoruz. Çok sık 'bir kişi çoktur' dedik. Bu tek başına çok fazla. Bu çocuk bizden daha iyisini hak ediyordu. Dışarıdaki biri, tetiği kimin çektiğini biliyor. Öne çıkmalarına ihtiyacımız var. " ifadelerine yer verildi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in cezası onandı
Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in cezası onandı
DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir
DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi Resmi Gazete'de yayınlandı
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi Resmi Gazete'de yayınlandı
Bugün AVM'ler kaça kadar açık 31 Aralık AVM kapanma zamanı
Bugün AVM'ler kaça kadar açık 31 Aralık AVM kapanma zamanı
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu! Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu! Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2022 mesajı: Kelepçe ile merhaba dedik asma kilitle uğurluyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2022 mesajı: Kelepçe ile merhaba dedik asma kilitle uğurluyoruz
Avusturya'dan Konya'daki evine izne gelen gurbetçi gördüklerine inanamadı
Avusturya'dan Konya'daki evine izne gelen gurbetçi gördüklerine inanamadı
İngiltere'de Omicron alarmı: Süper dalga yatakları kuruluyor
İngiltere'de Omicron alarmı: Süper dalga yatakları kuruluyor
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...