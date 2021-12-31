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Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu! Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu! Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?

Bülent Arınç, İBB'ye yönelik 'terör teftişi'ni eleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Arınç'ın aynı şeyleri söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sessiz kalmasına A Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den çok ilginç bir karşılık geldi.

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Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı özel teftişi eleştirdi. Arınç, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Ötesini düşünmek bile istemem" dedi. 

Mehmet Metiner'den tepki geldi

Bülent Arınç'ın bu sözlerine eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi. Arınç'ın sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirip onlarla aynı şeyleri söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey dememesine dikkat çeken Metiner, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Niçin sadece Soylu ve Bahçeli?

'Arınç İmamoğlu üzerinden Sn. Soylu’ya saydırmış. Sn. Bahçeli’yi de eleştirmiş. Bunu da güya Reis’i savunmak adına yapmış. İyi de İmamoğlu’na yönelik aynı eleştirileri Reis’in kendisi de yaptı. Niçin sadece Soylu ve Bahçeli? Anlayan varsa beri gelsin!"

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