BIST 1.871
DOLAR 13,26
EURO 15,02
ALTIN 775,40
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de Omicron alarmı: Süper dalga yatakları kuruluyor

İngiltere'de Omicron alarmı: Süper dalga yatakları kuruluyor

İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sebebiyle geçici hastanelerin kurulacağı açıklandı. 4 bin yatağın, “süper dalgalanma yatağı” olarak adlandırıldığını öğrenildi.

Abone ol

İngiltere, artan Covid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici hastaneler kuracak. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden (NHS) yapılan açıklamada, artan vakalarla birlikte sağlık hizmetlerinin “savaş durumu” haline geldiği belirtilirken, hastanedeki yatışlarda uygulanan tedavilerle salgının önüne geçilebileceği yer aldı. Başkent Londra da dahil olmak üzere Bristol, Leeds ve diğer 8 şehirdeki hastanelere bu haftadan itibaren ekstra 100 yatak hizmeti sağlanacağını belirten Ulusal Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Stephen Powis, “Yükselen Covid-19 vakaları ve hastaneye yatış oranları ile birlikte NHS şu anda ‘savaş durumu’nda. Umarım, yeni merkezleri kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise artan Covid-19 vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, tam aşılı olmayan kişilere sert uyarılarda bulundu. Güçlendirici doz aşıların piyasaya sürülmesindeki başarılardan bahseden Johnson, “Henüz tam aşılı olmayan herkesle konuşmak istiyorum, hastalığın onlara zarar veremeyeceğine inanan insanlarla. Şu an hastaneye giden insanlara bakın, onlar siz de olabilirsiniz. Yoğun bakım ünitelerinde aşı olmamış kişilerin yaşadığı gereksiz acılara bakın, onların yerinde olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Süper dalga yatakları”

Planlanan 4 bin yatağın, “süper dalgalanma yatağı” olarak adlandırıldığını öğrenilirken, İngiltere’de hükümet, salgının ilk dalgasında ‘Nightingale’ adlı birçok hastane açmış fakat hastanelerin gerektiği şekilde verimli kullanılmadığı açıklanmıştı.

Sağlık çalışanları ise, artan vaka sayıları sebebiyle hastalanan ve kendisini izole etmek isteyen çalışanlar nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığını ifade ediyor.

İngiltere’de dün Omicron mutasyonu ile iyice artan vaka sayıları sebebiyle 189 binden fazla vaka tespit edilmişti.
İngiltere, Avrupa’da 148 binden fazla Covid-19 bağlantılı can kaybı ile en kötü durumda olan ülkelerden biri olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu sosyal medya hesabındaki yazı dikkat çekti
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...
Görevliler hastane bahçesinde buldu! Meğer sabah saatlerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa Türk lirası uyarısı: Her zaman batmaya mahkumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa Türk lirası uyarısı: Her zaman batmaya mahkumuz
Murat Ongun kimdir aslen nereli İBB Sözcüsü Murat Ongun evlli mi?
Murat Ongun kimdir aslen nereli İBB Sözcüsü Murat Ongun evlli mi?
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 9'u oyuncu toplam 12 kişinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 9'u oyuncu toplam 12 kişinin testi pozitif çıktı
Abdurrahman Dilipak yerli aşı TURKOVAC'a savaş açtı! 'Bakan Koca'nın yaptığı biyolojik intihar'
Abdurrahman Dilipak yerli aşı TURKOVAC'a savaş açtı! 'Bakan Koca'nın yaptığı biyolojik intihar'
Murat Ongun eşi Gözdem Ongun kimdir kaç yaşında? Murat Ongun çocukları
Murat Ongun eşi Gözdem Ongun kimdir kaç yaşında? Murat Ongun çocukları
Cinsel istismar vakaları sonrası Diyanet harekete geçti! Kameralı önlem alınacak
Cinsel istismar vakaları sonrası Diyanet harekete geçti! Kameralı önlem alınacak
5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı! Aksaray'da görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne
5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı! Aksaray'da görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne
Ankara'da toplu taşımaya zam geldi tam bilet 4.5 lira oldu işte tüm tarifeler
Ankara'da toplu taşımaya zam geldi tam bilet 4.5 lira oldu işte tüm tarifeler