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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi tam bilet 4.5 lira oldu işte tüm tarifeler

Ankara'da toplu taşımaya zam geldi tam bilet 4.5 lira oldu işte tüm tarifeler

ANKARA'da ulaşıma yapılan zam ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, özel halk otobüsleri zamlandı. Tam biletin zamlı fiyatı 4.5 lira oldu.

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İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'dan da toplu ulaşıma zam haberi geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

Tam biniş ücreti 4,5 lira oldu
Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı. Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Yeni tarife 5 ocak itibariyle geçerli olacak
Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

"Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran"
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesinin, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlandığı belirtildi.

Bilet fiyatlarının, açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oranda olduğu kaydedilen açıklamada, "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6,5 lira olması gerekirken 4,5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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