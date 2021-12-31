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Benzine 31 Aralık 2021 itibariyle büyük zam geldi pompa fiyatları değişti

Benzine 31 Aralık 2021 itibariyle büyük zam geldi pompa fiyatları değişti

Benzin ve motorine indirimlerin ardından tekrar zam gelmeye başladı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 68 kuruş zam geldi. Benzinin litresi 31 Aralık 2021 itibariyle 12.30'u aştı.

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Dolar/TL kurundaki yükseliş petrol fiyatlarında da artışa neden olmuştu. Yeni açıklanan ekonomi modeliyle birlikte kurun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi vardı.

Benzine 68 kuruş zam

Beklentilerin aksine benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 68 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre; Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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