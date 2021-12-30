Altın fiyatları 760 lirayı aştı! İslam Memiş dolar ve altın için kar getiren yolu açıkladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel altın fiyatları da değer kazandı. Gram altın 760 lirayı aştı. Dolar da yeniden 13 liranın üstüne çıkınca yatırımcı fiyatlardaki tırmanışın kalıcı olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına tavsiyeler geldi.