Altın fiyatları 760 lirayı aştı! İslam Memiş dolar ve altın için kar getiren yolu açıkladı
Birkaç gündür dolardaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı ve altın yeniden yükselişe geçti. Gram altın 760 lirayı aştı. İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tüyolar geldi.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel altın fiyatları da değer kazandı. Gram altın 760 lirayı aştı. Dolar da yeniden 13 liranın üstüne çıkınca yatırımcı fiyatlardaki tırmanışın kalıcı olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına tavsiyeler geldi.
30 Aralık itibariyle altın fiyatlarında yukarı doğru hareket sürüyor. Dolar 13 liranın üstüne fırlayınca altın fiyatları da önce 750 lirayı ardından da 760 lirayı aştı. Saat 17.30 itibariyle altının gramı 761 liraya çıktı.
30 Aralık saat 17.30 fiyatları
Gram: 761
Çeyrek: 1.245,38
Yarım: 2.490,77
Cumhuriyet: 4.966
Credit Suisse 2022 altın tahminini açıkladı
Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.