Poşete yüzde 100 zam istemişlerdi Marketler hiç kazanamayacak İşte 2022 poşet ve çevre cezaları

Marketler 25 kuruşa satılan poşet ücretlerine yüzde 100 zam istemişlerdi. 2022 yılında plastik poşetlerde marketlerin payı sıfırlanmış oldu. Artık 25 kuruşun tamamı devlete kalacak.

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25 kuruşa satılan plastik poşetlerde marketlerin payı sıfırlandı. Artık 25 kuruşun tamamı devlete kalacak.Plastik poşetlerin 25 kuruş yapıldığı ilk yıl 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu markete kalıyordu.

Geçtiğimiz ay yeniden değerleme oranının artmasıyla marketlerin poşetten alacağı payın azaldığı ortaya çıkmış ve 2022 yılı için marketlerin plastik poşete yüzde 100 zam istediği açıklamaları yapılmıştı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla, bu durum kesinleşmiş oldu.

Yüzde 36 arttı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar, 2022’de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesine yönelik.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan karara göre, Çevre Kanunu’na aykırı davrananlara 2022’de kesilecek para cezaları, yüzde 36,20 oranında arttı.

Buna göre:

- 1 Ocak’tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815 TL ceza ödeyecek. Aynı araç standartlara aykırı emisyona sebep olursa, söz konusu ceza 5 bin 633 lira TL’ye çıkacak.

- Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 131 bin 516 lira ceza ödeyecek.

- Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 263 bin 49 lira olacak.

Çevreyi kirletene 1362 lira

- Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 263 bin 49 lira idari para cezası verilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 6 bin 555 lira olacak.

- Yasaklara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 122 bin 580 liradan 490 bin 320 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 408 bin 600 lira ödeyecek.

- Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 lira olarak belirlendi.

ÇED sürecinde aykırılığa 54 bin ceza

- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 54 bin 783 lira ödeyecek.

- Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 328 bin 819 lira idari para cezası uygulanacak.

- Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 2 bin 171 lira, ulaşım araçları için 6 bin 555 lira, iş yerleri ve atölyeler için 21 bin 903 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 65 bin 750 lira olacak.

- Öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 131 bin 516 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 3 bin 267 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Anız yakana 5 kat ceza

- Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira ceza verilecek.

- Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 109,49 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.