Rusya Devlet Başkanı Putin 'büyük hata olur' dedi ABD Başkanı Biden'ı uyardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Ukrayna krizinde alınabilecek yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerini tamamen bozabileceği konusunda uyardı.

Abone ol

Perşembe akşamı telefonda gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Putin, olası yaptırımların "çok büyük bir hata" olacağını söyledi.

Biden ise Putin'e Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgale karşı ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Rusya tarafından talep edilen görüşme, iki liderin bu ay gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Askeri birliklerin tatbikatlar için orada bulunduğunu belirten Moskova, askerlerini kendi topraklarında serbestçe hareket ettirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.