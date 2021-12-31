Gülşah Saraçoğlu kimdir yaşı kaç kiminle evli oğlunun babası kimdir?

Magazin basını şarkıcı Deha Bilimliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşkını konuşuyor. İddiaya göre Deha Bilimliler sahne aldığı mekana gelen Gülşah Saraçoğlu ile bir eve gitti ve avukat Aslı Bilimliler'i aldattı. Bu haberin ardından Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Selçuk Yentur ile 2 kez evlenen bir çocuk annesi Gülşah Saraçoğlu 40 yaşında.

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Magazin basını günlerde şarkıcı Deha Bilimliler ile ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk iddialarını konuşuyor. Evli ve dört çocuk babası olan Deha Bilimliler'in sahne aldığı mekana gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile çıktığı ve gizlice bir evde buluştuğu iddia ediliyor. Magazin basınına bomba gibi düşen bu yasak aşk iddialarının ardından taraflar söylenenleri kesin bir dille yalanlasa da sosyal medyada yasak aşkın fotoğrafları dolaştığı söyleniyor. Avukat Aslı Bilimliler ile evli olan Deha Bilimliler'in eşiyle şu sıralar küs olduğu da konuşulanlar arasında. Yasak aşk haberinin ardından modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Gülşah Saraçoğlu, kaç yaşında, ilk eşi oğlunun babası kimdir?

Gülşah Saraçoğlu kimdir: Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Gökhan Öz ile uzatmalı bir birliktelik yaşayan Gülşah Saraçoğlu bu ilişkiyi de şimdilerde sonlandırdı.

Son olarak TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapmıştır.