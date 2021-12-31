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Merkez Bankası dövizle ilgili uygulamayı kaldırdı! Her gün saat 11.00'de kur açıklıyordu

Merkez Bankası dövizle ilgili uygulamayı kaldırdı! Her gün saat 11.00'de kur açıklıyordu

Dövizdeki sert yükselmeleri engellemek ve Türk lirasına dönüşü sağlamak amacıyla getirilen Kur Korumalı Mevduat uygulamasında Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de özel olarak kur belirleme uygulaması kaldırıldı.

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Kur korumalı mevduatta dönüşüm kurunun özel olarak belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası tarafından 11:00'de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Uygulamada, Merkez Bankası tarafından her gün rutin olarak belirlenen döviz alış kuru esas alınacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı Merkez Bankası tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

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