BIST 1.864
DOLAR 13,37
EURO 15,11
ALTIN 780,43
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2022 yılında 16 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2022 yılında 16 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak. Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün okullar öğleden sonra tatil mi 31 Aralık resmi tatil mi
Bugün okullar öğleden sonra tatil mi 31 Aralık resmi tatil mi
Cumhurbaşkanı imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam geldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam geldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İşte Erdoğan'ın masasındaki anketlerin sonuçları! 'Dolar kuru yükselince AK Parti'nin oyları düştü'
İşte Erdoğan'ın masasındaki anketlerin sonuçları! 'Dolar kuru yükselince AK Parti'nin oyları düştü'
Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı
Öğrencisini cetvelle döven kadın öğretmen görevden alındı
Tesla güvenlik riski nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı!
Tesla güvenlik riski nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı!
Önder Karaveli: Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyeni sever
Önder Karaveli: Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyeni sever
Altay'ı tek golle geçen Beşiktaş kupada tur atladı
Altay'ı tek golle geçen Beşiktaş kupada tur atladı
Kupada son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Kupada son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Muğla'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen için karar
Muğla'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen için karar