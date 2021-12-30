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Muğla'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen için karar

Muğla'da öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen için karar

Muğla'nın Milas ilçesinde öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

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Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni T.T'nin öğrenciye cetvelle vurduğunun cep telefonu ile görüntülenerek paylaşılması üzerine Milas Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

Milas Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda 28 Aralık'ta yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."

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