Son seçimleri en doğru bilen şirket ORC'den yılın son anketi! MetropoLL anketiyle

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC'dan bomba bir anket daha. ORC, 2021 yılının son anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK Parti ve MHP'nin oyları yüzde 40'ın altında kalıyor. İşte ORC'nin 24-27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 675 kişiyle yüz yüze yaptığı anketin sonuçları...

Abone ol

2021 yılı sona ererken anket şirketleri de yılın son anketlerini peş peşe açıklıyor. Metropoll'den sonra ORC de Aralık ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılanların yüzde 39.4'ü Cumhur İttifakını tercih etti. Metropoll'ün anketinde de AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 37.6'de kalmıştı.

İşte ORC anketine göre partilerin oy oranları

ORC Araştırma'nın "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" anketinde AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 25.1, İYİ Parti yüde 15.5, MHP yüzde 8.6, HDP yüzde 8.3, Gelecek Partisi yüzde yüzde 3.2, DEVA Partisi yüzde 3, Saadet Partisi yüzde 1.5, TDP yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.2 oy olayır gözüküyor.

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önüne mi geçti?

ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin paylaştığı ankete göre Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 39.4 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 40.6 olarak çıkıyor. ORC araştırması, 24-27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 675 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılmış.