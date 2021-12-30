Metropoll'den şok anket! Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark mı atıyor? İYİ Parti sürprizi...

MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasına göre "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kalırken Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin oyları Cumhur İttifakı'nın oylarından yüksek çıktı.