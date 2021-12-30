Metropoll'den şok anket! Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark mı atıyor? İYİ Parti sürprizi...
MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasına göre, İYİ Parti ile CHP'nin ollarının toplamı AK Parti ile MHP'nin oylarının toplamının çok üzerine çıktı. İşte MetroPOLL'ün Aralık anketinin sonuçları...
MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasına göre "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kalırken Millet İttifakı'nın iki partisi CHP ve İYİ Parti'nin oyları Cumhur İttifakı'nın oylarından yüksek çıktı.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Aralık 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelinde 26 bölgedeki 28 ilde toplamda 1.514 kişiyle yapılan ankette “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları
Kararsız oyların dağıtılmadan gerçekleştirilen oy dağılımları şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 23,9
CHP: Yüzde 20,3
İYİ Parti: Yüzde 10,5
HDP: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 3,9
DEVA Partisi: Yüzde 1,9
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
Gelecek Partisi: Yüzde 0,8
Diğer: Yüzde 1,7
Kararsızlar: Yüzde 11,1
Protesto oy: Yüzde 9,9
Cevap yok: Yüzde 4,9.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları
“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
AK Parti: Yüzde 32,3
CHP: Yüzde 27,4
İYİ Parti: Yüzde 14,2
HDP: Yüzde 11,9
MHP: 5,3
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Memleket Partisi: Yüzde 1,6
Saadet Partisi: Yüzde 1,5
Gelecek Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 2,3.