Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı enflasyon için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, enflasyonla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Uzunca bir süredir ithal ikamesi üzerine kurulu bir model yürüyordu. Son dönemde bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Orada ana hedef hiç değişmedi. Hedef ithalatı azaltıp, ihracatı artırmak. Burada asıl parametre cari fazla. Nisan'da çok büyük ihtimalle cari fazlayı görürüz. Türkiye'nin uzun süreli cari açıklarla devam edebilmesi mümkün değil. Bu cari açıkla enflasyonu düşürmek de mümkün değil. Önümüzdeki dönemde değerlendireceğimiz parametre cari fazla olacak.'' dedi.

Ana hedef hiç değişmedi

Aşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomik modele ilişkin olarak ise "Uzunca bir süredir ithal ikamesi üzerine kurulu bir model yürüyordu. Son dönemde bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Orada ana hedef hiç değişmedi. Hedef ithalatı azaltmak, ihracatı artırmak." dedi.

Enflasyon düşüşe geçecek

Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu.

Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri Ocak'taki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubat'tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak.

Kur baskısı sınırlı kalacak

Enflasyon üzerindeki kur baskısının sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ben şu anki mevduat faizlerinin altında bir enflasyonla 2022'yi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yüzde 15-18 arasında tamamlayacağız 2022'yi.

Hazine'nin bütçe ile ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum. 2022'de vergi geliri de harcamaları da öngörülenden yüksek olacak. Planla ilgili de bir çalışma olduğunu biliyorum.

Asgari ücretten enflasyona geçişkenlik 3-3,5 puan civarında olacaktır. Asgari ücretten önce de bazı şirketler zam yapmaya başlamışlardı.

Çalkantılı dönemde kur geçişkenliği normal zamanlara göre çok kısa gerçekleşiyor. Aralık enflasyonu ne kadar yüksek gelirse Ocak da o kadar düşük gelecektir. Asıl kur geçişkenliğine Mart'tan sonra bakacağız.

Kamu müdahalesi söz konusu değil

20 Aralık'ta sabaha kadar hepimiz ayaktaydık. Küçük bir bankanın yöneticisi o gece bir saat içerisinde milyonlarca uzun pozisyona geçildiğini söyledi. Benim baktığım saatte Döviz hesaplarındaki çözülme 800 milyon dolardı. Kurdaki yükselişin altı boş olduğu için düşüş hızlı oldu. Piyasanın belirleyeceği yerde kurda bir istikrar sağlanacaktır. Ne bugün ne de dün böyle bir kamu müdahalesi söz konusu değil.

Ama o geceyi soruyorsanız dörde kadar öyle bir şey olmadı. Bugünlerde de olmuyor. TCMB rezervlerindeki gerilemeye ilişkin TCMB açıklama yapacaktır diye düşünüyorum.