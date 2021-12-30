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Ölen kocasının mezarını açtırdı: Otopside şoke eden sonuç

Ölen kocasının mezarını açtırdı: Otopside şoke eden sonuç

Kırıkkale'de eşinin şikayeti üzerinde mezardan çıkartılan kişinin yapılan otopsi incelemesinde, başına aldığı darbe sebebiyle öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Olay, 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kahvehane önünde E.K. ile Ecevit Anladı (46) arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Ecevit Anladı yaralandı. Tedavisini ardından taburcu edilen Anladı, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi ise jandarmaya şikayette bulundu. 

Alınan ifadelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından alınan kararla Ecevit Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan inceleme neticesinde, Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi.

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