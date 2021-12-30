Myanmar'da vurulduktan sonra yakılan 30 kişinin gömüldüğü ortaya çıktı

MYANMAR'da darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF), 24 Aralık'ta Kayah eyaletinde vurulduktan sonra yakılan 30 kişinin gömüldüğünü bildirdi.

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MYANMAR'da adının açıklanmasını istemeyen darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliğinin (KNDF) sözcüsü, Al Jazeera'ya 24 Aralık'ta Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin Moso köyünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişinin öldürülmesi ve bedenlerinin ateşe verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayı soruşturan ekibin aralarında 12 yaşından küçük iki çocuğun da bulunduğu 37 kayıp ihbarı aldığını belirten sözcü, 37 kişinin de yakılıp yakılmadığıyla ilgili bilginin henüz doğrulanmadığını kaydetti.

KNDF sözcüsü soruşturma ekibine bağlı doktorların 30 ceset üzerinde adli analizler yaptığını ve bu kişilerin yakılmadan önce vuruldukları sonucuna vardığını aktardı.

Kurbanların silahlı devrimci gruptan olmadığının bilindiğini ifade eden sözcü, hayatını kaybedenlerin hiçbirinde silah bulunmadığını söyledi.

KNDF yetkilileri 24 Aralık'taki saldırıda hayatını kaybeden 30 kişiden geriye kalanların gömüldüğünü kaydetti.

Bölgedeki yaşayanların bu olaydan çok kötü etkilendiğini ifade eden sözcü, "İnsanlar harap olmuş ve korkmuş durumda" derken Kayah'ta yerlerinden edilenlerin tahmini sayısının 30 bini olduğunu aktardı.