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İzmir'deki akıllara durgunluk veren olay! Özge'nin ölümünde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'deki akıllara durgunluk veren olay! Özge'nin ölümünde mermer cilası olduğu iddia edilen sıvı inceleniyor

İZMİR'in Selçuk ilçesinde hayatını kaybeden Özge Çivici'nin (31), masasında duran 1,5 litrelik pet şişede bulunan kimyasalı içtiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında mermer cilası olduğu belirtilen sıvı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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Olay, 27 Aralık akşamı, Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özge Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi. Burada, pet şişedeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Çivici'nin cenazesi, dün toprağa verildi.

Bilinci yerindeymiş!

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 1,5 litrelik pet şişenin Çivici'nin masasında tek olarak durduğu ve içinde de suya benzer bir kimyasalın bulunduğu belirtildi. İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülen Çivici'nin, mermer cilası olduğu iddia edilen sıvıyı çalıştığı yerde değil evinde içtiğini söylediği ileri sürüldü. Selçuk Devlet Hastanesi'nde bilinci yerinde olan Çivici'nin, tedbiren nakledildiği Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldüğü belirtildi. Çivici'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada aile bireyleriyle otel çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu, pet şişeyle içindeki kimyasalın da laboratuvara gönderildiği bildirildi.

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