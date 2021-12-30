THY'den uçuş yasağı açıklaması Omicron kısıtlaması var mı?

THY Genel Müdürü Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir" dedi. 7 Avrupa ülkesinin Türkiye'den yolcu kabul etmeyeceği haberi yayılmıştı.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seyahat yasağı haberleriyle ilgili, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.