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CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi

CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, döviz kurlarındaki düşüşe rağmen temel gıda ürünlerindeki fiyatların düşmediğini belirterek, "Gıda fiyatlarının düşmesinin tek yolu, üretim girdi fiyatlarının düşmesidir, gübrenin düşmesidir, mazotun düşmesidir, yemin düşmesidir." dedi.

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Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle insanların sıkıntı yaşadığını savundu.

Eski asgari ücretin alım gücü açısından yeni asgari ücrete göre daha fazla olduğunu öne süren Ağbaba, üretim yapan hiç kimsenin halinden memnun olmadığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Dolar düştü ama ekmek düşmedi, temel gıda ürünlerini hala pahalı almaya devam ediyor bütün Türkiye. Nasıl düşecek? Öyle bakkallara parmak sallayarak, marketlere parmak sallayarak gıda fiyatları düşmez. Gıda fiyatlarının düşmesinin tek yolu, üretim girdi fiyatlarının düşmesidir, gübrenin düşmesidir, mazotun düşmesidir, yemin düşmesidir."

Bu arada, basın toplantısı esnasında programı takip eden bir kameraman baygınlık geçirdi. Migren rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve partililerce salondan çıkarılan gazeteciye ambulansta müdahale edildi.

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