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Şamil Tayyar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Suyu çıktı' tepkisi: Sokakları dar ederiz!

Şamil Tayyar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Suyu çıktı' tepkisi: Sokakları dar ederiz!

Şamil Tayyar, Merkez Bankası'na, TÜİK'e ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl niyetinin sokakları hareketlendirmek olduğunu iddia ederek "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" dedi.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak, "Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz" ifadesini kullandı. 

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:

"Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet ‘sivil itaatsizlik’ oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz."

 

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