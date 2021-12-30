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Manisa'da başkan 'Sana buraya gelme demedim mi?' deyip üyeyi kurşuna dizdi

Manisa'da başkan 'Sana buraya gelme demedim mi?' deyip üyeyi kurşuna dizdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi İkinci Başkanı Zekeriya K. (65), tartıştığı husumetlisi, aynı kooperatife üye Ali Emrelioğlu'nu (60) tabancayla vurarak öldürdü.

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Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi İkinci Başkanı Zekeriya K., saat 09.00'da mesaiye geldiğinde iddiaya göre, aralarında 3 yıldır husumet bulunan kooperatif üyesi Ali Emrelioğlu ile karşılaştı. Zekeriya K., Emrelioğlu'na "Sana buraya gelme demedim mi"? diyerek bağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya K., belindeki tabancasını çıkarıp, Emrelioğlu'na peş peşe ateş etti.

Emrelioğlu, göğsüne ve boynuna isabet eden mermilerle yaralanırken, Zekeriya K. de kaçtı. Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrelioğlu, yolda ambulansla alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Emrelioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan Zekeriya K.'yi evinde suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Zekeriya K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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