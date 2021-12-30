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Soba kovasını ısınmak için odasına koydu sonrası feci!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Soba kovasını ısınmak için odasına koydu sonrası feci!

ŞANLIURFA'da, soba kovasını ısınmak için odasına koyan Hüseyin Toprak (13), sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da Hüseyin Toprak, iddiaya göre gece ailesinin evde yaktığı sobanın kovasını ısınmak için odasına koyduktan sonra uyudu. Sabah odaya giren yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Toprak için sağlık ekibi çağırıldı.

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Toprak'ın karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi.

Hüseyin Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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