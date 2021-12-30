Cemal Enginyurt'tan 'ben de anlamadım' diyen Nurettin Nebati'ye tepki

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ne söylediğinden habersiz bir Maliye Bakanı ile karşı karşıyayız. 'Dolar niye düştü' diye sorulduğunda, 'Ben de anlamadım' diyor. Öyle bir Maliye Bakanımız var ki ekonomiyi bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor." dedi.

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Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özelleştirmeleri eleştirdi. Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı'nın da özelleştirildiğini belirten Enginyurt, 55 işçinin işten çıkartıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin döviz kuruna ilişkin açıklamalarına değinen Enginyurt, söz konusu açıklamalar ve sonrasındaki durumu "Güldür Güldür Şov'a benzettiğini" kaydetti.

Cemal Enginyurt, "Ne söylediğinden habersiz bir Maliye Bakanı ile karşı karşıyayız. 'Dolar niye düştü' diye sorulduğunda 'Ben de anlamadım' diyor. Öyle bir Maliye Bakanımız var ki ekonomiyi bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor." ifadesini kullandı.

Nebati'nin, "Küçük yatırımcının muhalefetin yönlendirmesiyle dolar aldığını" söylediğini aktaran Enginyurt, "Muhalefetin ne gücü var?" diye sordu.

Bakan Nebati'nin, " Kim ki 'Döviz gidiyor, tedbir alın ve adımlarınızı atın' diyorsa dava açın" ifadesini eleştiren Enginyurt, "(Dolar yükseliyor) diyenleri 'dava edin' diyorlar. Dolar bugün 13 lirayı geçti. 'Dolar yükseliyor' diyen haksız mı olmuş oldu? Hangi mahkeme neye göre ceza verecek?" değerlendirmesinde bulundu.