Markette fiyatlar yüzde 40 düşecek! Perakendeciler tarih verdi
Dolar kuru düştü fiyatlar etiketlere yansımadı şikayetleri arttı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek, "Bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini iddia ediyorum." dedi.
Döviz kurlarındaki sert düşüş market fiyatlarına gerçek anlamda ne zaman yansıyacağı merak edilirken, konuya ilişkin iddialı bir açıklama Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya'dan geldi.
Kaya, AA muhabirine, Konya'da federasyon üyesi market zinciri sahipleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Ekonomide son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirme yaptıklarını ifade eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve rafta fiyatların geri gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Şu an zaten yerel marketlerin birçoğu fiyatları indirdi. Fabrikaları da zorluyoruz bu konuda." diye konuştu.
Kur böyle devam ederse yüzde 40 daha iner: Kaya, şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığını belirterek şöyle devam etti:
"Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi.