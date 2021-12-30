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Fenerbahçe'den TFF'ye 2011 Türkiye Süper Kupa maçı talebi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'den TFF'ye 2011 Türkiye Süper Kupa maçı talebi

Fenerbahçe, Sözde Şike Davası'ndan beraat kararının onanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na 2010-11 sezonunun Süper Kupa karşılaşmasını oynamak için başvuruda bulundu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, nihai kararın verilmesinin ardından karşılaşmanın bir an önce organize edilmesi ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılması talep edildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur. 2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."

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