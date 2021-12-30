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İyi haber! Burada 21 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

İyi haber! Burada 21 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

YOZGAT'ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede 21 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

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Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede en son Kovid-19 vakasının 8 Aralık'ta görüldüğünü belirtti. Dünyada vaka sayılarının artış gösterdiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Açıkgöz, şunları kaydetti:

"İlçemizde ise tam 21 gündür pozitif vakamız yok. Böylesine bir dönemde bu sonuca ulaşmak belki de her zamankinden daha kıymetli. Saraykent'te en son 8 Aralık'ta bir vatandaşımız pozitif çıkmıştı. Aşı yaptırmış olduğu için çok hafif semptomlarla kısa sürede iyileşti. Temaslısı da yoktu. Bu vatandaşımızın ardından elhamdülillah yeni vaka ile karşılaşmadık. Aşı oranımız, son üç ayda yüzde 50'lerden yüzde 70'lere çıktı. 15-18 yaş arası öğrenci kardeşlerimizde bu oran yüzde 94'e ulaşmıştı. Aşı oranımızdaki bu büyük sıçrama, bizlere bugün bu sonucu getirdi."

Açıkgöz, bu sonucu elde etmeleri için kapı kapı dolaşan hekim ve sağlık personellerine, milli eğitim camiasına, kendilerine destek olan esnafa ve emek veren herkese teşekkür etti.

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