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Kan donduran olay! 2 yaşındaki çocukları da evdeymiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kan donduran olay! 2 yaşındaki çocukları da evdeymiş

Kadına şiddet bitmiyor. Son korkunç haber Ankara'dan geldi. Çubuk ilçesinde evden uzaklaştırma kararı bulunan koca tartışma yaşadığı eşini bıçakladı. Kaçan şüpheli kısa süre sonra ekipler tarafından yakalandı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iddiaya göre evden uzaklaştırma kararı bulunan kocanın bıçakladığı eşi, hayatını kaybetti.

İlçedeki bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bildirilen Derya Y. (24) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. (50) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.

S.Y, eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı kadın, kurtarılamadı.

Kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. S.Y. ise Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Çiftin 3 yıldır evli olduğu, 2 yaşındaki çocuklarının olay sırasında evde bulunduğu, bir süre önce eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı alınan S.Y'nin barışma bahanesiyle eve geldiği öğrenildi.

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