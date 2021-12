Hayırsever 4 esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi adına Afrika'da su kuyusu açtırdı

Afrika'da 3 ayda 16 su kuyusu açtıran Konyalı 4 esnaf, 17'ncisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi adına, 18'inci kuyuyu da eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman adına açtırdı.

Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda ayakkabıcı satıcısı 67 yaşındaki Abdullah Dölek, kendisi gibi 3 arkadaşıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Allah rızası için verdikçe, kazançlarının da bereketlendiğine inanan bu hayırsever grubun son aylarda üzerinde titizlikle çalıştığı yardım faaliyetlerinden biri de susuzlukla mücadele edilen bölgelerde su kuyusu açtırma çalışmaları oldu.

Hayırseverlerden Abdullah Dölek, AA muhabirine, Konya Tarihi Bedesten Derneğinin başkanlığını yaptığını, arkadaşlarıyla bir araya gelerek hayırda bulunmaya başlamasına da bu derneğin kuruluşunun vesile olduğunu söyledi.

Derneğin 2016 yılında Bedesten esnafının hakkını korumak amacıyla kurulduğunu ancak Konya esnafının gönlü güzel olduğunu bilen ihtiyaç sahiplerinden yardım talebi almaya başladıklarını söyledi.

Dölek, dernek olarak özellikle ayakkabı ve kıyafet yardımı yaptıklarını, taleplerin günden güne yoğunlaşması üzerine 4 arkadaş dernekten bağımsız bir araya gelerek bu talepleri karşılama kararı aldıklarını anlattı.

Kendilerini "Gönüllü dostlar, gönül dostları" diye tarif eden Dölek, "Arkadaşlarım dünya durdukça dursunlar. Onlar benim 'kandan' değil 'candan' dostlarım. Allah bana çok para vermedi belki ama öyle dostlar, arkadaşlar verdi ki bir dediğimi iki etmezler, hepsi yanımda. Yardımları beraber yapıyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Dölek, her bir araya gelişlerinde yeni yardım çalışmaları konuştuklarını ve hemen harekete geçtiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir yardım mı yapılacak, hemen on dakikada harekete geçeriz. Hemen ne lazım bakarız, ortaya koyar bitiririz. Türkiye'de yardım göndermediğimiz yer yok. Kapımıza gelen her insana da yardım ederiz ama özellikle Afrika'da 3 ayda 16 kuyu kazdırdık, 4 bin 907 Kur'an-ı Kerim gönderdik. Allah'a şükrediyorum. Allah bize çok verdi; bir istedik on verdi, yüz verdi. Allah verdi, biz dağıttık. Şükürler olsun."

"Hakikaten çok seviyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2017 yılındaki Konya ziyaretinde tanıştıklarını anlatan Dölek, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kabul edildiklerini, burada Erdoğan'ı Bedesten Çarşısı'na da davet ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın da söz verdiği gibi Bedesten Çarşısı'na geldiğini ifade eden Dölek, "O günden sonra Bedesten ayrı bir sevdi Cumhurbaşkanımızı. Hakikaten çok seviyoruz. Geçen Cumhurbaşkanımız konuşma yaptı, avrodan, dolardan bahsetti. Bütün esnafla görüştüm; dedim ki 'Bir dolarımız dahi varsa bozduralım, bugün Kurtuluş Savaşı'. Sosyal medyada da yayın yapıp çağrıda bulundum. Allah razı olsun, olan-olmayan bozdurdu ama samimiyet var. 10 doları dahi olan gidip bozdurdu parasını. Biz vatanımıza, milletimize bağlıyız." ifadesini kullandı.

Dölek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman, her konuda gönülden destek verdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kamerun'dan beni aradılar, su kuyusu talebi geldi. Onlar bizi buldu, biz de 'hay hay' dedik. 16 kuyu Kamerun'a yaptırdık. Dört arkadaş bir gün toplandık. Aramızdan bir ağabeyimiz bana anne baba duası alıp almadığımı sordu, ben de onların duasını aldığımı söyledim. 'Cumhurbaşkanımız da çok dua aldı annesinden biliyor musun? Ayaklarının altını öperdi. 17'nciyi Cumhurbaşkanımız adına, 18'inciyi de eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman adına açtıralım.' dedi ve onların adına da kuyu açtırmaya karar verdik. Kısa sürede de bu kararımızı hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı'na çok özel bir saygım ve sevgim var. Allah'ım ona uzun ömürler versin. Dünya durdukça, dursun. Hiç unutmuyorum yanında bir saat oturdum. Ancak yaşayan bilir. Ondaki samimiyet, ihlas bambaşka bir şey."

Dölek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Konya'ya gerçekleştireceği ilk ziyarette 3 bin 687 iş yeri bulunan Bedesten'e davet etti.