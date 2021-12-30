Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mahmut Özer'e zincir tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenen gençlerin durumunu sormak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş ancak Mahmut Özer'in randevuya olumsuz cevabı üzerine kapıda kalmıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na giderek Bakan Mahmut Özer ile görüşmek istemişti. Ancak Mahmut Özer emrivaki görüşme diyerek reddetmiş ve bakanlığın kapısı da zincirle kilitlenmişti. Kılıçdaroğlu kapının önünde basın açıklaması yapmasının ardından sosyal medya üzerinden de görüşlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şunları söyledi:

- MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.

- Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

- Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz.