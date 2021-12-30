BIST 1.875
DOLAR 13,00
EURO 14,75
ALTIN 756,52
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mahmut Özer'e zincir tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mahmut Özer'e zincir tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenen gençlerin durumunu sormak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş ancak Mahmut Özer'in randevuya olumsuz cevabı üzerine kapıda kalmıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı'na giderek Bakan Mahmut Özer ile görüşmek istemişti. Ancak Mahmut Özer emrivaki görüşme diyerek reddetmiş ve bakanlığın kapısı da zincirle kilitlenmişti. Kılıçdaroğlu kapının önünde basın açıklaması yapmasının ardından sosyal medya üzerinden de görüşlerini paylaştı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şunları söyledi:

- MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.

- Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

- Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz.

İlgili Haberler
MEB'in kapılarına kilit asıldı Mahmut Özer Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeri almadı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi Öğretim görevlisi öğrenciyi derste sorularıyla sıkıştırdı
Ankara Üniversitesi'nde başörtüsü krizi Öğretim görevlisi öğrenciyi derste sorularıyla sıkıştırdı
Son seçimleri en doğru bilen şirket ORC'den yılın son anketi! MetropoLL anketiyle
Son seçimleri en doğru bilen şirket ORC'den yılın son anketi! MetropoLL anketiyle
Soba kovasını ısınmak için odasına koydu sonrası feci!
Soba kovasını ısınmak için odasına koydu sonrası feci!
Yeni yıl kutlama mesajları 2022 kurumsal yılbaşı mesajları resimli 2022
Yeni yıl kutlama mesajları 2022 kurumsal yılbaşı mesajları resimli 2022
Cemal Enginyurt'tan 'ben de anlamadım' diyen Nurettin Nebati'ye tepki
Cemal Enginyurt'tan 'ben de anlamadım' diyen Nurettin Nebati'ye tepki
Yeni yıl mesajları 2021 yeni kısa resimli yeni yıl tebrik kartları
Yeni yıl mesajları 2021 yeni kısa resimli yeni yıl tebrik kartları
81 ile genelge gitti! İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi
81 ile genelge gitti! İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi
İyi haber! Burada 21 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
İyi haber! Burada 21 gündür Kovid-19 vakası görülmedi
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı! İşte o ülkeler...
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı! İşte o ülkeler...
Kan donduran olay! 2 yaşındaki çocukları da evdeymiş
Kan donduran olay! 2 yaşındaki çocukları da evdeymiş