Merkez Bankası açıkladı Bankacığın mevduatı geriledi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 1 trilyon lira azalarak 4 trilyon 994 milyar liraya geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Aralık ile biten haftada 1 trilyon 4 milyar 239 milyon 409 bin lira azalarak 4 trilyon 994 milyar 444 milyon 278 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,16 azalışla 1 trilyon 833 milyar 647 milyon 789 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 24,37 düşüşle 2 trilyon 953 milyar 85 milyon 710 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 265 milyar 603 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 974 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,86 artarak 734 milyar 889 milyon 260 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 10,46 azalışla 615 milyar 625 milyon 126 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,70 yükselişle 295 milyar 975 milyon 473 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 272 milyar 20 milyon 893 bin lirası konut, 8 milyar 644 milyon 943 bin lirası taşıt ve 454 milyar 223 milyon 424 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Aralık ile biten haftada 641 milyar 844 milyon 420 bin lira artarak 4 trilyon 485 milyar 632 milyon 418 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,77 artış kaydetti.