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Ocak ayında şekere yüzde 25 zam gelecek!

Ocak ayında şekere yüzde 25 zam gelecek!

Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sokontoso yaşanıyor Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yüzde 20-25 civarında zam gelebileceğini duyurdu.

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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Ocak ayında şekere zam beklediğini açıkladı.

Bloomberg HT yayınına katılan Akay, şekere ocak ayında yüzde 20-25 oranında zam beklentisi olduğunu söyledi.

Akay 2021'de 2,4 milyon ton şeker üretimiyle yüzde 20 düşüş olduğunu bunun nedeninin de hem üretim miktarının azalması hem de verimlilikte azalma olduğunu belirtti. Akay ayrıca, “Kotaları dolduramaz olduk. Benzer tarım ürünlerinde de aynı şey yaşandı” diye ekledi

Halka arzı istediklerinin altını çizen Akay, “Haziran ayında halka arzı yapacaktık fakat yatırımcı talebinin az olmasından dolayı ertelemek durumunda kaldık. Ocak ayı itibari ile yeniden değerlendirme yapacağız. Borsada bir sorunla karşılaşılmazsa biz halka arzı tamamlamak istiyoruz” dedi.

Akay gübredeki fiyat artışı dolayısıyla 2022 için pancar avansını 720 TL’ye çıkardıklarını da belirtti.

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