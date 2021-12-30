Bilim Kurulu Üyesi Yavuz 'tsunami' demişti uyardı: Okulların açık kalması için bu şart!

Omicron için tsunami dalgası diyerek sık sık uyarı yapan Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz okulların da açık kalabilmesi için önlemlerin alınmasını istedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, “Omicron tsunamisi İstanbul'dan başladı, acillerde vaka sayıları çok arttı," değerlendirmesini yaptı.

KLİMİK'in önerilerini alıntılayan Yavuz, "aşısızlar ölmemek, aşılılar dahil herkes de hastalığın toplumda yayılmasını engellemek, böylece okulların açık kalabilmesi vb için bu önlemleri almalı. Bunalmak, akıl dışı davranışların gerekçesi olmamalı." ifadesini kullandı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden yapılan açıklamada (KLİMİK) "Omicron varyantı, ülkemiz dahil pek çok ülkede daha önce görülmemiş bir hızla yayılmakta ve vaka sayıları şimdiye kadar görülenlerin çok üstüne çıkmaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Baskın hale geldiği Güney Afrika, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden derlenen tüm bilgiler ve kendi gözlemlerimiz ışığında Omicronla ilgili son bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

-Delta varyantından yaklaşık 2 kat daha bulaşıcıdır.

-Aşı ya da geçirilmiş infeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençlidir ve bu nedenle aşılı ya da geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik infeksiyona yol açmakta, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda %80’ler civarında aşı etkinliği sağlanabilmektedir.

-Geçirmiş kişilerde ve aşılılarda klinik açıdan daha hafif seyirli bir hastalığa neden olmaktadır.

-Omicron varyantı ülkemizde de hızlı bir yayılım dönemine geçmiş olup, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklenmektedir.