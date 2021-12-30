Çocuklarda illet hortladı üniversiteler Omicron arası verdi Bakan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ara açıklaması

Koronavirüsün 'Omicron varyantı'nın hızla yayılması nedeniyle birçok üniversite 'online' eğitime döndü. MEB'in gündeminde ise şu anda herhangi bir kapanma olmadığı öğrenilirken, gözler kabine sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Bir açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi.