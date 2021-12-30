Çocuklarda illet hortladı üniversiteler Omicron arası verdi Bakan Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ara açıklaması
Koronavirüs'te Omicron varyantının artışıyla beraber Avrupa geçen yılki kısıtlamalara dönmeye başladı. Türkiye'de de pek çok üniversite yüz yüze eğitime ara verme kararını almaya başladı. Çocuklarda domuz gribi denilen salgının artışıyla da beraber sömestr tatilinin erken verilmesini isteyen uzmanlar çağrı yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması geldi
Koronavirüse karşı alınan tedbirler azaltılınca domuz gribi vakaları tırmandı. H1N1'in özellikle çocukları tehdit ettiğini belirten uzmanlar "Omicron varyantı geçirenlere grip de bulaşabilir. Bu da riski artırır" diye uyarıyor.
Koronavirüsün 'Omicron varyantı'nın hızla yayılması nedeniyle birçok üniversite 'online' eğitime döndü. MEB'in gündeminde ise şu anda herhangi bir kapanma olmadığı öğrenilirken, gözler kabine sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Bir açıklama Bakan Mahmut Özer'den geldi.
Son dakika açıklaması Mahmut Özer'den
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Omicron varyantıyla birlikte vaka artışıyla ilgili bugün "Şu an gündemimizde yüz yüze eğitime ara verme yok" dedi.
Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.