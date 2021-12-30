BIST 1.879
DOLAR 13,10
EURO 14,87
ALTIN 758,01
HABER /  GÜNCEL

Sağlık çalışanları Marmara, Başkentray ve İzban'dan da ücretsiz faydalanabilecek

Sağlık çalışanları Marmara, Başkentray ve İzban'dan da ücretsiz faydalanabilecek

Bakanlık Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022’ye kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğini kaydederek, uygulama başladığından bu yana Marmaray, İzban ve Başkentray’da 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının bu imkandan faydalandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022’e kadar uzatıldığı belirtilerek, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor. Bu zorlu süreçte birlik içinde, omuz omuza hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta cansiparane yer alıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak destek olmaya devam edeceğiz” denildi.
Uygulama başladığından bu yana ücretiz ulaşım imkanından İzban, Marmaray ve Başkentray’da toplam 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının faydalandığı da bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yılbaşında bu yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yılbaşında bu yollar kapatılacak
CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi
CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi
Mahkum dizisi konusu nedir hangi diziden uyarlama Mahkum oyuncu isim listesi
Mahkum dizisi konusu nedir hangi diziden uyarlama Mahkum oyuncu isim listesi
İstanbul'da yabancıya en çok konut bakın hangi ilçede satıldı
İstanbul'da yabancıya en çok konut bakın hangi ilçede satıldı
Evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor! Kardeşine seslendi: Herkesin morali bozuk
Evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor! Kardeşine seslendi: Herkesin morali bozuk
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz 'tsunami' demişti uyardı: Okulların açık kalması için bu şart!
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz 'tsunami' demişti uyardı: Okulların açık kalması için bu şart!
CHP’li Özgür Özel 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak 'Ortaçağ zihniyeti' dedi tepkiler çığ gibi
CHP’li Özgür Özel 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak 'Ortaçağ zihniyeti' dedi tepkiler çığ gibi
Manisa'da başkan 'Sana buraya gelme demedim mi?' deyip üyeyi kurşuna dizdi
Manisa'da başkan 'Sana buraya gelme demedim mi?' deyip üyeyi kurşuna dizdi
Siber polis sınırları aşan sapık mühendisi Samsun'da yakaladı
Siber polis sınırları aşan sapık mühendisi Samsun'da yakaladı
5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı! Aksaray'da görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne
5 litrelik su 500 TL’den satışa çıktı! Aksaray'da görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne