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Coşkun Aral AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Coşkun Aral AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Coşkun Aral, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Aral, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

"İnanılmaz vurucu fotoğraflar var"

Oylamada çok güzel fotoğraflar olduğunu belirten Aral, "Öncelikle bütün meslektaşlarımı gözlerinden öpüyorum. Hepsi çok değerli çalışmalar yapmış. Dünyanın yakın coğrafyamızdaki savaş bölgelerinden doğanın insanoğluna vermiş olduğu, başta pandemi olmak üzere ders alamayan insanımızın içine düştüğü durumlar... İnanılmaz vurucu fotoğraflar var." dedi.

Haber kategorisinde tercihini Mohammed Hamoud'un "Aç kalan yürekler" fotoğrafından yana kullandığını dile getiren Aral, şöyle konuştu:

"Unutulmuş bir savaş var Yemen'de. Yemen benim defalarca gittiğim, neredeyse 8-10 kere gidip aylarca kaldığım bir coğrafya. Geçmişte de iyi kötü savaşlara tanık oldum ama şu anda savaşın dışında yüzbinlerce, hatta milyonlarca çocuğun boğuştuğu bir açlık olayı var. Gerçek anlamda açlık. Abluka altına alınmış bir ülke, yine dışarıdan bir takım başka ülkelerin çıkardığı bir savaş. Denir ya 'Vekalet savaşı' ve onun mağduriyetini yaşayan siviller, en önemlisi çocuklar... Burada artık açlıktan kemikleri çıkmış bir çocuğumuzun fotoğrafını ön plana çıkaran çalışmayı değerlendiriyorum. O kadar güzel fotoğraf arasında tercihim ve oyum bu fotoğrafa."

Aral, yaşam kategorisinde "Hayvanların can dostu" fotoğrafını seçtiğini belirterek, sokak köpeklerine sahip çıkan bir Endonezyalının fotoğrafını çeken Johannes P. Christo'yu kutladı.

Spor kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafından yana kullanan Aral, "Türkiye'deki gururumuz engelli kardeşlerimiz. Katıldıkları olimpiyatlarda bizlere gerçekten hak ettiğimiz madalyaları getirip o ay yıldızlı bayrağımızı göklere kavuşturan onlara ben müteşekkirim. Bütün engelli sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ali Atmaca kardeşime teşekkür ediyorum. Engelli kardeşimizin zafer anı var ya ellerine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

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