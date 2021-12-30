BIST 1.869
DOLAR 13,10
EURO 14,91
ALTIN 761,36
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay: Canına okudular

İlber Ortaylı'nın 2021 yılında canını çok sıkan olay: Canına okudular

Prof. Dr. İlber Ortaylı "2021 yılında çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna "İmtihan sisteminin canına okudular" diye yanıt verdi.

Abone ol

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayın "Devlet teşkilatına alınan insanların, kötü kayırma yöntemleriyle alınması" olduğunu söyledi.

Ortaylı, Kafa TV'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Işık'ın, "2021 yılında en çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İmtihan sisteminin canını okudular, bu çok kötü. Bunu hem ayıklayamayız hem de ehliyetsiz alt kademelerin elinde devlet batar. Ehliyetsiz memur, genel müdür, bakan tayin etmekten daha kötü bir şeydir. Bu bir tehlike, iyi bir şey değil. İmtihan sistemini düzeltmek lazım, yazılı yapıyor sözlüde 90 alanı düşürüyor. Saçma sapan sistem"

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 2 - Ümraniyespor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 2 - Ümraniyespor: 0
Hakan Karsak kimdir kaç yaşında Mahkum dizisi Hacı oynuyor
Hakan Karsak kimdir kaç yaşında Mahkum dizisi Hacı oynuyor
Yılbaşında dikkat! Valilikler duyurdu: İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapatılacak
Yılbaşında dikkat! Valilikler duyurdu: İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapatılacak
Samsun'da tanesi 500 TL'den satılıyor: Bu sene olmayan balık çıkmaya başladı
Samsun'da tanesi 500 TL'den satılıyor: Bu sene olmayan balık çıkmaya başladı
THY’nin Hong Kong uçuşları 12 Ocak’a kadar durduruldu
THY’nin Hong Kong uçuşları 12 Ocak’a kadar durduruldu
THY'den uçuş yasağı açıklaması Omicron kısıtlaması var mı?
THY'den uçuş yasağı açıklaması Omicron kısıtlaması var mı?
Açıklama geldi! Yarınki seferler iptal edildi
Açıklama geldi! Yarınki seferler iptal edildi
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
İsmail Hacıoğlu aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
İsmail Hacıoğlu aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Şamil Tayyar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Suyu çıktı' tepkisi: Sokakları dar ederiz!
Şamil Tayyar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Suyu çıktı' tepkisi: Sokakları dar ederiz!