BIST 1.879
DOLAR 13,10
EURO 14,87
ALTIN 758,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Açıklama geldi! Yarınki seferler iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Açıklama geldi! Yarınki seferler iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 ile Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'
İsmail Hacıoğlu aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
İsmail Hacıoğlu aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Edirne'yi 5 ay 5 gün kahramanca savundular! 24 tabyanın en büyüğü müze olarak açıldı
Edirne'yi 5 ay 5 gün kahramanca savundular! 24 tabyanın en büyüğü müze olarak açıldı
Sağlık çalışanları Marmara, Başkentray ve İzban'dan da ücretsiz faydalanabilecek
Sağlık çalışanları Marmara, Başkentray ve İzban'dan da ücretsiz faydalanabilecek
CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi
CHP'li Ağbaba gıdada fiyatların düşme şartını söyledi
PKK üyesi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
PKK üyesi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Mahkum dizisi konusu nedir hangi diziden uyarlama Mahkum oyuncu isim listesi
Mahkum dizisi konusu nedir hangi diziden uyarlama Mahkum oyuncu isim listesi
İstanbul'da yabancıya en çok konut bakın hangi ilçede satıldı
İstanbul'da yabancıya en çok konut bakın hangi ilçede satıldı
Ocak ayında şekere yüzde 25 zam gelecek!
Ocak ayında şekere yüzde 25 zam gelecek!
Evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor! Kardeşine seslendi: Herkesin morali bozuk
Evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor! Kardeşine seslendi: Herkesin morali bozuk