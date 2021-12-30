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Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

Rusya'da ağır hava koşullarına maruz kalan otomobil yüklü kargo gemisi buzla kaplandı. Gemi Vladivostok limanına geldiğinde üzerinde bütün otomobiller donmuş vaziyetteydi.

Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan limane demirleyen kargo gemisi Sun Rio, dalgalı deniz ve soğuk rüzgarlar nedeniyle buzla kaplandı.

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Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

20 santim buzla kaplanan gemideki otomobiller vinçlerle zorlukla indirildi.

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Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

Oluşan ilginç görüntülere rağmen gemi kaptanı ve liman yetkilileri bunun olağan ve aşılamayacak bir durum olmadığını belirtti.

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Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler

Rus haber kaynaklarına göre modelleri bile belli olmayan donan otomobiller arasında Honda ve Toyota gibi Japon modeller yer alıyor.

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