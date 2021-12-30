Otomobil yüklü kargo gemisi dondu otomobiller 20 santim buzla kaplandı şaşırtan görüntüler
Rusya'da ağır hava koşullarına maruz kalan otomobil yüklü kargo gemisi buzla kaplandı. Gemi Vladivostok limanına geldiğinde üzerinde bütün otomobiller donmuş vaziyetteydi.
Rusya'nın Vladivostok kentinde bulunan limane demirleyen kargo gemisi Sun Rio, dalgalı deniz ve soğuk rüzgarlar nedeniyle buzla kaplandı.
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20 santim buzla kaplanan gemideki otomobiller vinçlerle zorlukla indirildi.
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Oluşan ilginç görüntülere rağmen gemi kaptanı ve liman yetkilileri bunun olağan ve aşılamayacak bir durum olmadığını belirtti.
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Rus haber kaynaklarına göre modelleri bile belli olmayan donan otomobiller arasında Honda ve Toyota gibi Japon modeller yer alıyor.
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