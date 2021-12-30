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HABER /  POLİTİKA

Okullar kapanacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Okullar kapanacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'deki birçok üniversite online eğitime döndü. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) gündeminde ise şu anda herhangi bir kapanma olmadığı belirtilirken gözler kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

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Omicron varyantının dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmesinin ardından gözler eğitime çevrildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde" açıklamasına istinaden bazı üniversitelerden online eğitime dönüş açıklamaları gelmeye başladı.

MEB: En son kapatılacak yerler okullar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise "En son kapatılacak yerler okullar" iradesini sürdürüyor ve şu an bir kapanmanın söz konusu olmadığı  belirtiliyor.

Önceki gün toplanan Koronavirüs Bilim Kurulunda okulların durumu da görüşüldü.

Gözler kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.
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