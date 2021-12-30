HDP'den CHP'ye net mesaj: Tek başlarına bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimler hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifakı itiraf ederek, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birisine röportaj veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Muhalefetin HDP'siz iktidar olamayacağını ifade eden Buldan, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor. Bizden farklı görüşler ortaya koymak CHP'nin elini güçlendirmez" diye konuştu.

CHP'nin bazen farklı çıkışları olsa da büyük çoğunlukla 'cesaretsiz' olduğunu söyleyen Buldan, "Kürtler üzerinden siyaset yapmak, söz söylemek, Kürtlerin hassas olduğu noktalarda, konularda farklı görüşler ortaya koymak muhalefet ya da CHP'nin elini güçlendirmez" ifadelerini kullandı.