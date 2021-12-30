Dövizdeki düşüş tüketiciye fahiş fiyat iadesinin yolunu açtı

Yüksek döviz kuru nedeniyle fahiş fiyatlardan mağdur olan tüketiciler indirilmiş etiketlerle satın aldıkları ürünlerdeki ücret farkının iadesini talep edebilir. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketici 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı bir hafta sonra 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici 14 gün içerisinde malın fiyatının düştüğünü belgeleyip faturasıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir" dedi.

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Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fahiş fiyat mağduru olan tüketiciler daha önce aldıkları ürünlerin şu an indirimli etiket üzerinden satıldığını belgelerse ürünü iadesi talep edebilir.

Döviz kuru nedeniyle her şeye zam geldiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Kurdaki dalgalanmaya paralel olarak yediğimiz, içtiğimiz ve tükettiğimiz her şeye zam geldi. Elektrik ve gıda ürünleri başta olmak üzere büyük zamlar yapıldı. Bu zamlar esnasında panikleyen bazı vatandaşlarımız tüketim ihtiyaçlarını sipariş etti. Dolar zirvedeyken daha da artacak endişesiyle sipariş verip ürün alan kişiler doların düşmesiyle kala kaldı. Mesela tüketicinin 18 bin liraya aldığı mal, 12 bin liraya düştü. Tüketiciler aldıkları ürünün tesliminden itibarıyla 14 gün içerisinde ürünü iade edebilir. Üstelik Mesafeli Sözleşme Yönetmeliği'ne göre kişinin malı kullanım kullanmış olması iade haklarını ihlal etmez" dedi.

Ağaoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kişi 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı önümüzdeki hafta 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici malı yüksek fiyattan alır ve o ürünün fiyatını düştüğünü belgelerlerse faturasıyla birlikte fiyat farkını istemek için Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir. Tüketici tartışmasız haklı çıkacaktır. Tüketicinin 14 gün içerisinde koşulsuz cayma hakkı vardır. Tüketicilerin yazılı başvuru yapmalarını öneriyorum. Tüketici Kanunu'na göre her durumda tüketici hakkıdır. Tüketici yeter ki haklarını bilsin. 14 gün dolmadan iadesini gerçekleştirsin."