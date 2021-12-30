Ali Babacan ittifak ve adaylık için ön koşulunu açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ittifakı ve ortak cumhurbaşkanı adayı konusundaki ön koşulunu 'geçiş süreci üzerinde mutabakat sağlanması' olarak açıkladı.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Geçiş sürecinde anlaşalım, nasıl işleyeceğine karar verelim, bu geçiş sürecine göre nasıl bir aday profili gerekiyor onu da konuşalım. Eğer bu konularda da ortaklaşabiliyorsak belki ittifak konusunu o noktada değerlendirmek mümkün olabilir" dedi.

Geçiş süreci mutabakatını çok önemsediklerini vurgulayan Babacan, 'geçiş sürecinde ihtilaf çıkabilir endişesi' nedeniyle henüz herhangi bir ittifak içinde yer almadıklarını söyledi.

Babacan, "Genişletilmiş parlamenter sistem önerisini 6 siyasi parti lider beraber mi açıklayacaksınız? Var mı bir takvim?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Henüz bir takvim yok ama ocak ayı içerisinde olur diye bekliyorum. Çalışma bitti, son dakika bir aksilik çıkmazsa açıklanır. En son dijital ortamda 6 arkadaşımız toplanacaktı son rötuşlar için, aksilik olmazsa taslak tamam. Bu taslak her partinin kendi içinde değerlendirilecek."