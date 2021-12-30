Bu iddia ortalığı karıştırır! Sözcü yazarı Çiğdem Toker hakkında ağır suçlama! Toker kime hizmet ediyor?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'le ilgili ortaya atılan bir idda ortalığı karıştıracak gibi... Medyaradar'ın 'Radar Operatörü', Çiğdem Toker'in 'Bursa' yazılarının perde arkasıyla ilgili ağır suçlamalarda bulundu... Çiğdem Toker neden 'Bursa' deyip başka bir şey demiyor?.. Çiğdem Toker bu yazılarıyla kime hizmet ediyor?.. İşte medya dünyasında büyük tartışma çıkaracak o iddialar...

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Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında ağır iddialar gündeme geldi. Çiğdem Toker neden 'Bursa' deyip başka bir şey demiyor?.. Çiğdem Toker bu yazılarıyla kime hizmet ediyor?.. Medya sitesi Medyaradar'da 'Radar Operatörü'nün iddiaları ortalığı karıştıracak gibi duruyor. Radar Operatörü'nün Toker hakkında kaleme aldığı yazı ve o yazıda dile getirilen iddialar şöyle:

Çiğdem Toker bu proje ile neden bu kadar ilgileniyor?

Sözcü gazetesinin ekonomi yazarı Çiğdem Toker bu aralar ‘Bursa’ diyor başka bir şey demiyor. Radarında tam adıyla, ‘Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistemi Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma Yapım İşi’ ihalesi var.

Evet bu ihale Bursa halkı için gerçekten çok ama çok önemli. Çünkü bu proje Emek’ten Geçit-Balat güzergahıyla Bursaray’ı Şehir Hastanesine uzatacak. Peki Ankaralı Çiğdem Toker’i proje neden bu kadar ilgilendiriyordu?

Toker'in iddialarında neler var?

Toker, köşesinde şöyle yazıyordu: "30 Ekim 2020’de 21/b usulü, yani acil durumlarda başvurulan pazarlıkla yapılan ilk ihalede, yaklaşık maliyet: 1.787.026.747,90 TL’ydi. Davetli dört katılan arasında Söğüt-Taşyapı ortaklığının verdiği 1.607.824.000,00 TL teklif kabul gördü. Ulaştırma Bakanlığı bu ortaklık ile sözleşme imzaladı. Danıştay ihaleyi iptal etti. 7 Mayıs 2021’de yeniden ihale edildi. Aradan 6 ay geçmişti. Teklifin yükselmemesi mümkün değildi. İkinci ihalenin maliyeti 2.350.180,369,64 oldu. İhaleyi yine Söğüt-Taşyapı ortaklığı kazandı. Fiyat ise 1.950.628.508,85 TL."

Projeyi iptal ettiren şirkete neden kahraman muamelesi çekti?

Toker sözde devletin parasını korumaya çalıştığını anlatmaya çalışıyordu. Toker yazısında mahkemeye giderek ihaleyi iptal ettiren Günfalt İnşaat’a dikkat çekiyordu. Nerdeyse kahraman gibi gösteriyordu.

Peki Çiğdem Toker bu yazılarıyla kime hizmet ediyordu. Bunu yazarak kime fayda sağladın? Sen Ankara’yı iyi bilen bir gazetecisin. Bu ihale işlerinde tecrübelisin. Biraz araştırsan bu Günfalt İnşaat’ın hiç iş bitirmesi olmadığını görebilirdin. Ama nedense gerek duymamışsın. Üstüne de bu ‘ihale çantacılarına’ destek olmaya devam ettin. Tüm Ankara biliyor bunların bu işlerden nasıl paralar götürdüğünü.

İhale çantacıları Danıştay'daki davadan neden feragat ettiler?

Çiğdem Toker bu yazılarınla devletin parasını çalan ihale çantacılarına nasıl destek olduğunu anlatayım sana;

-İhale çantacıları işlerini görünce 19.11.2021 günü Danıştay’a başvurarak davalarından feragat ettiler. Sence neden?

O firmanın ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık davası var mı?

-Yazılarınla destek verdiğin İrfan Güneş’in sahibi olduğu Güneş-Yol ve Günfalt İnşaat hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla bir soruşturma olduğunu biliyor musun? Google’da bir tarasan sayfa sayfa bu şirketler hakkında ki haberleri görebilirdin. Sen araştırmacı gazetecisin niye bakmadın? Neden bu firmaların silahşörlüğünü yaptın?

Devletin sırtına 500 milyon lira daha bindi!

-İhale çantacıları bu hareketleriyle ihaleyi durdurup bakanlığa 343 milyon daha külfet yüklemiştir. Milletin parasını kim çalmıştır bu durumda sevgili Çiğdem?

-Bursa halkının yıllardır beklediği proje gecikti. Geçen 7 aylık sürede artan maliyetlerle devletin sırtına bir 500 milyon daha bindirildi.

Nedenini ses kayıtlarını dinleterek anlatayım mı?

-Bu kadar harç ve avukat parası varken sence ihale çantacıları neden davadan feragat etti? Nedenini sana ses kayıtlarını dinleterek anlatabilirim istersen. Senin bu işte masum olduğuna inanmıyorum. Sen bu silahşörlüğünle devletin, yetimin 800 milyon lirasını ihale çantacılarına çaldırdın. Araştırmacı gazeteci Çiğdem, senin asıl görevin bu parayı korumak mı yoksa devleti soyan çetelere destek vermek mi?

Evet Ankara’yı iyi bilen Çiğdem Toker, yukarıda sorduğum soruları cevaplamanı bekliyorum. Valla zor sorular değil sen akıllı bir gazetecisin hemen cevaplarını bulursun. Tabi ki işine gelirse. Bunu okuduktan sonra bir sonraki yazını heyecanla bekleyeceğim.

İhale çantacılarına mesaj

İhale çantacıları size de bir mesajım var. Ben de bir sonraki yazımda sizin de feragat etme karşılığında ne kadar rüşvet aldığınızı yazacağım.

Günfalt, Güneş Yol, Ege Gökmen İnşaat. Çiğdem Toker’in tüm yazılarını okumalarını okuyucularımdan rica ediyorum. Sizler de göreceksiniz bu ihale çantası 3 şirketi nasıl koruduğunu. Toker bu 3 şirketleri neden bu kadar on plana çıkarttığını anlayacaklar . Savcılığa bu 3 şirket hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘ kamuyu zarara uğratma’ iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Hepsini şok olacağınız bir ses kaydıyla açıklayacağım.

Devleti soyan bu akbabaların kirli yüzlerini tüm Türkiye şok olarak dinleyecek."