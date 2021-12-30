İslam Memiş altın ve dolar için zarar ettirmeyen taktiği açıkladı! Bunu yapan kazanır

Altın ve dolarda 2022 yılına girerken küçük yatırımcı hangi pozisyonları almalı? Yüksekten alım yapanlar ne yapmalı? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'zarar ettirmeyen tekniği' öğretti. Altın ve dolar alacak olan küçük yatırımcılar bunu mutlaka öğrensin.

Abone ol

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş Youtube hesabı üzerinden dolar ve altına yatırım yapan küçük yatırımcılara 'zarar etmemeleri' için bir taktik öğretti. Dolar ve altın paritesi ile işlem yapmayı anlatan İslam Memiş, "Dolar altın düşecek mi yükselecek mi diyerek yatırım yapılmaz' deyip işin püf noktasını aktardı. İşte İslam Memiş'in altın ve dolara yatırım yapan küçük yatırımcılara öğrettiği taktik:

-Geçen hafta dolar ve altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerden sonra yüzde 50 alım tavsiyesine uyanları kutlarım. Bu düşüşleri kaçıran yatırımcı 2 hafta beklemeli. (Altın ve dolar) Düşecek mi çıkacak mı düşüncesi ile yatırım yapanlar zarar edecek. Dolar altın düşecek mi yükselecek mi diyerek yatırım yapılmaz.

-Yeni bir taktik öğreteceğim. Son kez açıklayacağım. Dileyen dilediği gibi devam eder. Eğer bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız.

-Altın dolar paritesini size anlatacağım. Altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. 1 kilo gram altın alıyorsunuz. Elinizdeki 1 kg altını 57 bin 700 dolara bozduruyorsunuz. Yani elimde altın var, bu altınımı ben bozdurursam karşılığında dolar alırım, dolarımı bozdurursam karşılığında altın alırım. Bunun işlemi bu; altın dolar paritesi. Bunu isterseniz Kapalıçarşı'da isterseniz elinizdeki cep telefonlarıyla bankacılık uygulamasından yapabiliyorsunuz. Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım, altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil. Direk altın dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bu işi yapmak zorundasınız.

-Altının onsu dolarla hesaplanıyor. Bunun karşılığı dolardır. Dolarını satar altın alırsın, altını satar dolar alırsın. Bu işlemi yapanlar zarar etmiyor.

-Geçen yıl da Türkiye'de ciddi enkazlar vardı. Altında geçen yıl 450 lira seviyesi üzerindeki rakamlar balondu. Almayın zarar edersiniz dedikçe 540 lirayı görenler kuyumculara koştu. Kapılarda kuyruk oluşturuldu neymiş altın bin lira olacakmış. Biz anlatıyoruz da bizi takan yok. Herkes 540 liradan altın alıp cukkayı doldurdu mu? Bırakın karı tam zararını çıkarmak için insanlar 6 ay beklediler. Gerek var mıydı yoktu. Dedim ki 540 liradan gram altın almış olabilirsin laf dinlemedin. Bir kıyak yapayım dedim, arkadaşlar altın dolar paritesi yaparsanız zarar etmezsiniz. İlla altının gramı 540 liraya yükselecek diye beklemeyin dedim. Bu uyarıyı dikkate alanlar şanslı. Niye elindeki altını 60 bin dolara çevirenler 54 bin 700 dolar seviyesinden altını yerine koydular gramını artırıp zararını kapatarak.

-Bir de ons altından söz edelim. 1780-1800 dolar aralığında işlemler gerçekleştiriliyor. 2022 yılında ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına gidecek. Şu anda tam göbek sınır noktadayız ons altında. 200 dolar yukarısı var 200 dolar da aşağısı var. Yani 2000 bin dolar yukarda 1600 dolar aşağıda. Yılı tam sınırda kapatıyoruz. O kadar psikolojik bir sınırda kapatıyoruz ki ya aşağı ya yukarı. Dolayısıyla ABD Merkez Bankası FED Mart ayında faiz artırımlarına başlarsa, ons altın 1600'e geriler. Bu sefer ne oluyor senin altının 57 bin 700 dolara sattığın altının 54 bin 55 bin dolar seviyesine yerine koyma şansın oluyor. Yani dolar paritesi düşüyor düştükçe senin karın oluyor. Çünkü elinde doların oluyor, o dolarla altın almak daha ucuz oluyor. Tam tersi oldu; mesela ons altın 2000 bin dolar oldu, bu sefer dolar geriledi. Yine altın avantajın var. Sonuçta açıkta kalmadığın için avantajın var. Elinde altının var ya da doların var. Her ikisinde de karın var. Yani zarar etmiyorsun. Bu bir taktiktir bunu uygulayın.