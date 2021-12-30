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Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile görüşme ocak ayında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Ermenistan'la ilişkilere yönelik, "Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilgili özel temsilci konusuna da açıklık getirdi.

Çavuşoğlu, "Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile ilgili diğer açıklamaları şöyle:

"İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar.

"Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada"
Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada."

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